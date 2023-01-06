Среди оккупантов растет напряжение: мобилизованные получают БК по остаточному принципу

Вагнеровцы и кадыровцы забирают своим наемникам лучшие здания для размещения своего личного состава на временно оккупированных территориях и стали получать снаряжение в приоритете над мобилизованными вооруженными силами РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Уничтожение большого количества мобилизованных в одном из помещений ПТУ в Макеевке на мгновение вырвало российское общество из их пропагандистского мира и усилило напряжение между Генштабом врага и фаворитами Путина — Пригожина и Кадырова", — отметили в ЦНС.

Именно наемникам ППК "Вагнер" в которую Пригожин вербует заключенных, и кадыровцам, фактически контролирующим захваченные земли Донбасса, предоставляются лучшие помещения для поселения рядового состава. Ибо именно их с Пригожиным протеже Сергей Суровикин является командующим объединенными силами РФ в наступлении на Украину.

В то же время мобилизованные получают БК и помещения по остаточному принципу. Именно вагнеровцев обвиняют военные врага в потерях в Макеевке, потому что помещение ПТУ находилось на пустыре и было "легкой мишенью" для ВСУ, чем последние и воспользовались.

"Вместо этого ботоферма Пригожина начала ответную массированную атаку на Шойгу и Герасимова, обвиняя мобилизованных в том, что их позиции были замечены из-за пользования мобильными, а следовательно, их смерть является следствием непрофессионализма военных", — сообщили в ЦНС.

Пригожин проводит атаку на командование врага благодаря постановочному видео, в котором обвиняет ВС РФ в недостаточном обеспечении его наемников снарядами.

Хотя российские солдаты наоборот жалуются, что именно вагнеровцы получают снаряды по приоритету, потому что Пригожин спешит "взять Бахмут" и окончательно укрепить свою власть. А от его власти зависит карьерное продвижение Суровикина.

Напомним, основатель российской военной группировки "группа Вагнера" Евгений Пригожин пытается поднять свой уровень политического влияния в РФ. Он ездит в колонии лично, чтобы вербовать зеков на войну против Украины.

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