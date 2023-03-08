Среди освобожденных из плена защитников есть пастор из "Азовстали", которого считали погибшим: подробности

Знакомый пастора рассказал о возвращении из российского плена Анатолия Волошина.

Среди освобожденных из российского плена защитников Украины есть пастор из "Азовстали" Анатолий Волошин. Его семья считала погибшим.

Об этом сообщил в Facebook пастор, капеллан Геннадий Мохненко.

"Сижу рыдаю. Давлюсь слезами благодарения Богу. Обмен пленных. Крайний справа – один из пасторов нашей церкви, мой друг Анатолий Волошин! 30 лет мы вместе служили Богу и людям. Последние месяцы его считали погибшим", — написал Геннадий Мохненко.

Капеллан отметил, что Анатолий Волошин оборонял Мариуполь от российских окупантов, он был на "Азовстале", где его тяжело ранили. Потом попал в плен и находился в печально известной Оленовке, где оккупанты устроили теракт. Детям защитника сообщили, что Анатолий Волошин умер.

"Сыновья опубликовали некролог. Я тогда рыдал всю ночь, но промолчал, лелея надежду. Надежда оказалась не напрасной", — написал Геннадий Мохненко.

Напомним, 7 марта состоялся очередной обмен пленными между Украиной и страной-агрессором. Домой вернулись 130 защитников и защитниц, среди которых 87 защитников Мариуполя.

Читайте также: