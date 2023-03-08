Среди освобожденных из плена защитников есть пастор из "Азовстали", которого считали погибшим: подробности

Знакомый пастора рассказал о возвращении из российского плена Анатолия Волошина.
Среди освобожденных из российского плена защитников Украины есть пастор из "Азовстали" Анатолий Волошин. Его семья считала погибшим.
Об этом сообщил в Facebook пастор, капеллан Геннадий Мохненко.
"Сижу рыдаю. Давлюсь слезами благодарения Богу. Обмен пленных. Крайний справа – один из пасторов нашей церкви, мой друг Анатолий Волошин! 30 лет мы вместе служили Богу и людям. Последние месяцы его считали погибшим", — написал Геннадий Мохненко.
Капеллан отметил, что Анатолий Волошин оборонял Мариуполь от российских окупантов, он был на "Азовстале", где его тяжело ранили. Потом попал в плен и находился в печально известной Оленовке, где оккупанты устроили теракт. Детям защитника сообщили, что Анатолий Волошин умер.
"Сыновья опубликовали некролог. Я тогда рыдал всю ночь, но промолчал, лелея надежду. Надежда оказалась не напрасной", — написал Геннадий Мохненко.
Напомним, 7 марта состоялся очередной обмен пленными между Украиной и страной-агрессором. Домой вернулись 130 защитников и защитниц, среди которых 87 защитников Мариуполя.
Читайте также:
- Залужный избежал ловушки в Бахмуте, которую готовили оккупанты — The Economist
- На Киевщине сегодня будут раздаваться громкие взрывы: что произошло
- "Россияне пошли по рынкам в поиске снарядов": источник в правительстве