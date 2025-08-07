ТСН в социальных сетях

Среди пленных армии РФ есть ветераны АТО: комбат шокировал заявлением

«Какая разница» обернулась могилой: как Россия использует украинцев из оккупации как «расходный материал».

Дмитрий Гулийчук
Командир батальона "Свобода" бригады Нацгвардии "Рубеж" Петр Кузик

Командир батальона «Свобода» бригады Нацгвардии «Рубеж» Петр Кузык

Все чаще на фронте среди пленных армии РФ встречаются жители оккупированных Запорожской и Херсонской областей. Среди них даже ветераны АТО, защищавшие Украину до 2022 года, оказались в оккупации после 24 февраля 2022-го и теперь враг их погнал «смывать грехи».

Об этом рассказал командир батальона «Свобода» Петр Кузик.

«Крайние пленные, попадающиеся на нашем направлении — уже с оккупированных территорий при полномасштабном вторжении. Если раньше, пару лет назад, это были „янычары“ из Луганской и Донецких областей, то сейчас уже из Херсонской и Запорожской областей. Даже со статусом АТО есть», — рассказал комбат.

Кузик отмечает, что враг берет порабощенных людей на оккупированных территориях и использует их в своих кровавых целях.

По словам комбата, пленные украинцы с оккупированных территорий рассказывают, что им откровенно говорят, что гонят насмерть. А отношение в армии РФ к украинцам хуже, чем к зекам.

«Со слов пленных от них и не скрывают, что их предназначение погибнут в штурмах. Я не преувеличиваю, отношение к украинцам с оккупированных территорий хуже, чем к зекам. То есть те, кто себе думал, что воевать за свое не надо, „какая разница“ — сами себе вырыли могилу, потому что „русский мир“ — это захватническая война без остановки», — отметил офицер.

Комбат уверен, что лучше служить и поддерживать свою армию, чем быть «расходным материалом» в чужой.

Также Кузик добавил, что их батальон скоро предоставит видеоподтверждение о таких пленных.

В комментариях пользователи отметили, что на оккупированных территориях никто даже не осмеливается противиться мобилизации в российскую армию и боится критиковать российские «военкоматы». В то время как украинский сегмент соцсетей полон критики в адрес ТЦК.

Ранее сообщалось, что в плен в Сили обороны снова попали оккупанты, которых обменяли месяц назад.

