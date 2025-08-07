Среди пленных армии РФ есть ветераны АТО: комбат шокировал заявлением

Командир батальона «Свобода» бригады Нацгвардии «Рубеж» Петр Кузык

Все чаще на фронте среди пленных армии РФ встречаются жители оккупированных Запорожской и Херсонской областей. Среди них даже ветераны АТО, защищавшие Украину до 2022 года, оказались в оккупации после 24 февраля 2022-го и теперь враг их погнал «смывать грехи».

Об этом рассказал командир батальона «Свобода» Петр Кузик.

«Крайние пленные, попадающиеся на нашем направлении — уже с оккупированных территорий при полномасштабном вторжении. Если раньше, пару лет назад, это были „янычары“ из Луганской и Донецких областей, то сейчас уже из Херсонской и Запорожской областей. Даже со статусом АТО есть», — рассказал комбат.

Кузик отмечает, что враг берет порабощенных людей на оккупированных территориях и использует их в своих кровавых целях.

По словам комбата, пленные украинцы с оккупированных территорий рассказывают, что им откровенно говорят, что гонят насмерть. А отношение в армии РФ к украинцам хуже, чем к зекам.

«Со слов пленных от них и не скрывают, что их предназначение погибнут в штурмах. Я не преувеличиваю, отношение к украинцам с оккупированных территорий хуже, чем к зекам. То есть те, кто себе думал, что воевать за свое не надо, „какая разница“ — сами себе вырыли могилу, потому что „русский мир“ — это захватническая война без остановки», — отметил офицер.

Комбат уверен, что лучше служить и поддерживать свою армию, чем быть «расходным материалом» в чужой.

Также Кузик добавил, что их батальон скоро предоставит видеоподтверждение о таких пленных.

В комментариях пользователи отметили, что на оккупированных территориях никто даже не осмеливается противиться мобилизации в российскую армию и боится критиковать российские «военкоматы». В то время как украинский сегмент соцсетей полон критики в адрес ТЦК.

