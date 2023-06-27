Среди погибших 15-летний подросток: фото и видео с места ракетного удара по центру Краматорска

Российская террористическая армия во вторник, 27 июня, нанесла ракетный удар по центру Краматорска. Оккупанты целили по месту скопления людей и обстреляли общепит. Известно о трех погибших, среди которых 15-летний подросток.

Об этом сообщают в МВД и ГСЧС Украины.

Российские террористы ударили по общепиту, где находилось много людей. По состоянию на 22:00 известно о трех погибших, среди которых 15-летний подросток. Ранения получили 42 человека, среди которых есть ребенок 2022 года рождения.

Ракетный удар по Краматорску / Фото: МВД

Также по данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, пострадали трое иностранцев.

Ракетный удар по Краматорску / Фото: ГСЧС Украины

"По состоянию на 22:00 спасатели ликвидировали пожар в здании разрушенного заведения питания на площади 30 кв.м. Из-под завалов деблокированы тела 3-х погибших, в том числе ребенка 2008 года рождения. По уточненной информации пострадали 42 человека, в том числе ребенок 2022 года рождение. Спасен один человек", — сообщили в ГСЧС. Украины.

Обстрел Краматорска 27 июня / Фото: МВД

Ракетный удар по центру Краматорска. / Фото: МВД

Россияне ударили ракетой по центру Краматорска / Фото: МВД

Обстрел Краматорска 27 июня / Фото: МВД

В настоящее время идет разбор завалов и поиски пострадавших.

Напомним, вечером, 27 июня, оккупанты прицельно ударили по месту скопления людей в центре Краматорска. Оккупанты обстреляли город ракетой С-300.

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