Среди погибших накануне от ракетных ударов в Запорожье один волонтер, еще один находится в реанимации

В трагедии, которая произошла в Запорожье, пострадали и мелитопольцы — пятеро ранены, четверо погибли, среди них — два ребенка.

Среди погибших вчера в Запорожье от вражеских ракетных ударов — один волонтер, еще один находится в реанимации.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров в эфире информационного марафона.

Он отметил, что в трагедии, которая произошла в Запорожье, пострадали и мелитопольцы — пятеро ранены, четверо погибли, среди которых — два ребенка.

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"И пострадали наши волонтеры – героические волонтеры, которые ежедневно вывозили людей из Мелитополя, а в город доставляли лекарства. Один волонтер погиб, а второй находится в реанимации", – сказал Федоров.

Напомним, 30 сентября Россия совершила ракетную атаку по Запорожью, в общей сложности было нанесено 16 ракетных ударов. Некоторые ракеты попали по колонне гражданских автомобилей, ожидавших в очереди на выезде из города на временно оккупированную территорию. Погибли 30 человек, в том числе двое детей, около сотни получили ранения. Среди погибших – 36-летний работник местного Управления стратегических расследований Нацполиции. Еще 27 полицейских ранены, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Ракетная атака на Запорожье: рашисты знали, что люди не скроются! | Монастырский

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