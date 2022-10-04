Среди погибших оккупантов уже есть мобилизованные неделю или две назад — Зеленский

Русскому командованию нужны какие-то люди, чтобы поставить их на место погибших, а когда эти новые погибнут, отправят еще людей. Так воюет Россия. Так она и проигрывает.

О народах России нельзя сказать то же, что и об украинском народе. Никто из тех, кого сейчас отправляют на войну после преступной мобилизации, не сможет объяснить, зачем ему это лично, почему он должен рисковать жизнью.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 3 октября.

"Мы видим уже сейчас среди погибших оккупантов и тех, кого забрали просто неделю или две назад. Людей не готовили к боевым действиям, у них нет никакого опыта, чтобы воевать на такой войне. Но российскому командованию просто нужны какие-то люди – любые, – чтобы поставить их на место погибших. А когда и эти новые погибнут, пришлют еще людей. Так воюет Россия. Так она и проиграет", — отметил президент.

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Зеленский подчеркнул, что России не помогут какие-то псевдо-референдумы, какие-то объявления об аннексии, какие-то разговоры о выдуманных ими границах, которые нарисованы непонятно где...

"Есть четкая и международно признанная граница Украины. Есть жизнь, которую мы должны защитить. Есть безопасность, которую мы должны восстановить. И все это будет. Все это мы делаем", — резюмировал он.

Напомним, в Пентагоне считают, что Украина начала добиваться своих стратегических целей в войне с Россией. Речь идет об успехах при наступлении на Харьковском, Донецком и Херсонском направлениях. В Пентагоне считают, что для того чтобы ВСУ выгнали оккупантов, нужно поддерживать Украину оружием.

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