Среди попавших под обстрел во время эвакуации из Ирпеня была группа ТСН: кадры обстрелов зафиксировала камера

Среди попавших под обстрел во время эвакуации из Ирпеня была группа ТСН: кадры обстрелов зафиксировала камера

Съемочная группа как раз показывала, как люди эвакуируются, когда начались обстрелы

Ирпенцы колебались до последнего, но накануне отважились оставить собственные дома и квартиры. Собрали самый нужный товар и попытались эвакуироваться – одни на машине, что казалось безопасно, другие пешком, через реку, с надеждой оказаться в безопасности. И почти все попали под вражеский минометный огонь и пули русских террористов.

Об этом говорится в ТСН.

Именно в то время, когда враг начал бить по людям, работала на месте эвакуации съемочная группа ТСН. Все зверства врага зафиксировала камера.

ТСН освещала эвакуацию жителей Ирпеня именно в то время, когда враг начал обстреливать людей

Люди шли из Бучи, Гостомеля, Ворзеля и Ирпеня, проще говоря – от северо-западных окраин столицы, где уже неделю не прекращаются вражеские артиллерийские обстрелы и время от времени – прямо на улицах городков-спутников Киева, вспыхивают контактные, стрелковые бои – до сих пор продолжается.

Украинские военные, бойцы подразделений территориальной обороны, как только могут пытаться спасать гражданских.