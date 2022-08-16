Среди российских оккупантов произошел раскол — ISW

В Институте изучения войны утверждают, что среди российских сил, воюющих в Украине, произошел раскол.

По имеющейся информации ISW, "ополченцы" из незаконной ЛНР отказались продолжать боевые действия в Донецкой области. Кроме того, боевики жалуются на изнурительные темпы наступления за пределами Луганской области.

Об этом говорится в свежем отчете американских аналитиков ISW.

В Сети появилось видео, подтверждающее возмущение "ополченцев". На кадрах оккупанты из "ЛНР" отказываются воевать на территории соседней Донбасса.

Россиянам не придется вербовать еще больше новых солдат из Луганской области, чтобы компенсировать недавние потери.

"Дальнейший раскол в возглавляемых россией силах также чреват дальнейшим препятствием эффективности российских военных усилий", — говорится в сообщении.

Кроме того, аналитики отмечают, что за минувшие сутки российские силы совершили несколько ограниченных наземных штурмов к северо-западу от Славянска, провели многочисленные наступательные операции к востоку и юго-востоку от Северска, а также к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.

Оккупанты продолжали вести наступательные действия на северо-запад, запад и юго-запад от Донецка и совершили ограниченный наземный штурм к северу от Харькова.

Напомним, начались 174 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.Оккупанты активизировали наступление в Донецкой области, а ВСУ частично им уступили вблизи Новомихайловки. Детальнее о ситуации на фронте - в возведении Генштаба на 16 августа.

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