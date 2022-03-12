Среди стран, которые будут обеспечивать безопасность Украины, должен быть Израиль — Зеленский

Европа и мир должны делать больше, подчеркнул президент Украины.

Среди стран, которые будут обеспечивать безопасность Украины, должен быть Израиль.

Об этом 12 марта в ходе общения с иностранными СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Когда мы говорим, например, о гарантиях безопасности и какие страны там должны быть, в этом договоре гарантий безопасности для Украины, я считаю, что среди стран должен быть Израиль? Однозначно", — заявил он.

Президент Украины подчеркнул, что Украина сегодня – отражение того, что думают свободные люди всего мира.

"Как мы боремся, я думаю, все люди, которые выходят на площади, думают: "И мы бы так боролись за свою свободу". Когда они видят, что делаем мы власть, то люди в странах, мне кажется, говорят: "Мы хотим, чтобы наша власть так действовала". И потому ответ на ваш простой вопрос: вы сами знаете, что люди выходят на площади во всем мире не просто так. Все они считают, что Европа и мир должны делать больше и делать недостаточно. В противном случае, они бы выходили на площади и аплодировали своим лидерам и говорили им: "Мы благодарны, что вы не бросили Украину и не оставили ее в одиночестве". Потому что то, что в Украине – это отражение мировоззрения в целом на свободу и права человека. То, что в Украине сегодня, будет в Европе завтра. И чтобы этого не допустить, они должны бороться за себя, но у нас. Кто, как может", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 17-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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