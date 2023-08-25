Среди террористов ЧВК "Вагнера" проводится реорганизация: сможет ли кто-нибудь заменить Пригожина

Среди террористов ЧВК "Вагнера" проводится реорганизация — там ищут новых кураторов, которые будут заниматься боевиками в Африке. Часть "вагнеровцев" же могут ликвидировать.

Об этом в эфире телеканала FreeДом рассказала политическая аналитика, главный редактор портала After empire Ольга Курносова.

"Давайте вспомним сначала саммит Россия-Африка и того незаметного человека по фамилии Аверьянов, который сидел на одном из столов, который сказал, что он занимается безопасностью. Это на самом деле человек из российского ГРУ, который эти вопросы курирует, я имею в виду африканские "Относительно "Вагнера" в Африке, я думаю, что Аверьянов будет это дело курировать. Соответственно, кого-то попытаются перенанять в структуре Министерства обороны, ну а кого-то может даже и ликвидируют. Кто-то может успеет вернуться из Африки в Россию", — отметила Ольга Курносова.

При этом она выразила сомнение, что РФ удастся создать новый НДП, равный по влиятельности "Вагнера" Пригожина.

"Историю Пригожина повторить невозможно. Потому что Пригожин – это Пригожин, поэтому его и ликвидировали. Путин прекрасно понимает и понимал, что во многом эта частная военная компания стала влиятельной благодаря целому набору качеств. Да, конечно, и благодаря тому, что Пригожин лично был знаком с Путиным достаточно давно и в соответствии с какими-то бизнес-вопросами они договорились давно", — подчеркнула Курносова.

Напомним, что Греция передаст Украине свои зенитно-ракетные комплексы Тор-М1 и Оса-АКМ.

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