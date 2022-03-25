Среди украинцев учащаются кардиозаболевания, поэтому врачи начали обследовать прямо на вокзале в Киеве

Здесь только за первые часы обследовали более 20 человек и выявили критическое предынфарктное состояние.

Россияне убивают украинцев не только железом, на фоне стресса и переживаний – у людей не выдерживает сердце. По наблюдениям медиков, за последний месяц возросло количество пациентов с ишемическими болезнями сердца, прединфарктными состояниями и инфарктами. Чтобы нуждающимся в кардиологической помощи было легче ее получить, на центральном железнодорожном вокзале в Киеве развернули кардиоцентр.

Об этом говорится в ТСН.

Ибрагим на столичный вокзал приехал из Киевщины, где потерял дом. Куда ехать дальше – пока не знает. У него до 250 подскочило давление, поэтому волонтеры со входа в вокзал сразу привезли мужчину в только что оборудованный кардиоцентр.

Также читайте Как справиться со стрессом во время войны

Сначала Ибрагиму сделали кардиограмму, затем – эхо-исследование сердца. «Ему коронарография таки показана – гипертрофия левого желудочка, выраженная», – говорят медики.

За жизнь, рассказывает мужчина, и так успел собрать болезни. Перенес инфаркт и инсульт, а теперь его добивает развязанная Россией война. «Волна ракеты такой силы была, что у меня одна комната, крыша и стенка фить, все исчезли», – рассказывает мужчина.

Таких пациентов по всей Украине в последнее время резко увеличилось. Куда обращаться за помощью во время военного положения, понимают не все. Поэтому медики Института Амосова решили проводить кардиологические скрининги прямо на вокзале. В том числе и потому, что именно сюда чаще всего прибывают эвакуированные.

«Это не все, кто заходит на вокзал, мы их консультируем. Конечно, те, кто жалуется на сердце, на перебои в работе сердца, нарушение ритма и тому подобное», — сообщают медики.

Обследовать здесь могут и взрослые, и дети. Денег ни за что не берут. Кардиоцентр разместили в помещении медпункта на первом перроне. Что он существует – пока мало кто знает. Но за первый день работы успели обследовать уже 22 человека. «Где-то треть из них нуждается в нашей помощи или поддерживающей кардиологической или кардиохирургической. Одну женщину мы забрали сразу скорой, потому что там есть угрозы инфаркта», — рассказывают работники центра.

Врачи, говорят, будут обследовать пассажиров на вокзале столько, сколько это потребуется. Пока что планируют работать ежедневно с 9 часов утра до 15.

Читайте также:

Похищают и хотят обменять на оружие: в Харьковской области кафиры начали забирать детей

Байден выступает за исключение России из G20, а если не получится, предлагает пригласить на саммит Украину.

Украина против открытия офиса Красного Креста в Ростове-на-Дону: Верещук объяснила ситуацию