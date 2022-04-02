Среди военных РФ распространяется паника из-за облучения подразделений, побывавших на ЧАЭС

Населению белорусских поселков рекомендовано избегать контактов с российскими оккупантами, вышедшими из загрязненной зоны.
Среди военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации распространяются панические настроения из-за радиационного облучения личного состава базировавшихся в Чернобыльской зоне подразделений.
Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 2 апреля.
"Населению белорусского поселка городского типа Брагин рекомендовано избегать контактов с российскими оккупантами, вышедшими из загрязненной зоны", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, 31 марта российские оккупанты покинули площадку ЧАЭС, разграбив ее.
Российские оккупанты подписали акт намерения покинуть площадку ЧАЭС в виде документа "акт приемки-передачи охраны ЧАЭС", в котором отметили, что "претензий со стороны администрации охраняемого объекта к войскам Национальной гвардии Российской Федерации нет".
По данным НАЭК "Энергоатом", оккупанты рыли окопы непосредственно в Рудом лесу, наиболее загрязненном месте зоны отчуждения, в результате чего испытали сильное радиационное облучение и решили уйти из зоны.
Напомним, среди российских оккупантов, которые больше месяца находились на Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения, уже есть первые жертвы из-за лучевой болезни. Согласно данным Военно-медицинской службы РФ, зафиксирована первая смерть оккупанта в Чернобыле от лучевой болезни. Еще 26 человек госпитализированы и 73 в тяжелом состоянии отправлены в госпитали для обследования и лечения
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