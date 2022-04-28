"Средневековые условия жизни": мариупольцам угрожают смертельные болезни из-за антисанитарии и нехватки воды

Около 100 тыс. до сих пор остающихся в заблокированном городе жителям Мариуполя грозит смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и невыносимых условий жизни и антисанитарии.

В регионе повышается температура воздуха. Именно из-за потепления и жары в городе могут вспыхнуть мощные и смертоносные эпидемии. Среди них холера, дизентерия и кишечная палочка.

Об этом заявил мэр Вадим Бойченко, сообщают в пресс-службе городского совета.

Кроме того, в городе сейчас тяжелая гуманитарная ситуация. К тяжелым болезням может привести отсутствие централизованного водоснабжения и канализации, а также нехватка питьевой воды и пищи. А еще под завалами остается немало трупов, которые начнут разлагаться.

"Оккупанты не в состоянии обеспечить имеющееся население продуктами, водой и медикаментами. Или просто не заинтересованы в этом. Они блокируют все попытки эвакуации, а без этого люди будут умирать. Ведь сейчас в разрушенном Мариуполе средневековые условия жизни. Нужна немедленная и полная эвакуация", – подчеркнул Вадим Бойченко.

Как сообщалось, со вторника, 26 апреля, российские оккупанты запретили въезд в находящийся в осаде Мариуполь со стороны Новоазовска. Город закрыт для граждан Украины. Попасть в него без удостоверения о прохождении фильтрации невозможно. В то же время россияне и жители так называемой "Донецкой народной республики" получают разрешение на въезд без фильтрации на три дня.

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