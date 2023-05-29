Средняя зарплата выросла: какая изменилась ситуация на рынке труда в Украине

Рынок труда в Украине с начала полномасштабного вторжения постепенно восстанавливается. Средняя зарплата украинцев за первый квартал 2023 увеличилась на 3,1%, а по состоянию на конец мая составила 13 423 грн.

Об этом сообщает издание PaySpace .

Сначала количество вакансий сократилось в 15 раз. Впрочем, сейчас на рынке происходит постепенное восстановление.

"В начале 2023-го средняя зарплата в Украине составила 12 644 грн. А к маю выросла до 13423 грн. Правда, стоит отметить, что данные использующего издание Пенсионного фонда могут нечетко отражать реальное положение на рынке", — говорится в сообщении .

По данным пенсионного фонда, для сравнения кадровые порталы показывают среднюю зарплату в размере около 16 тыс. грн.

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"При этом кадровые порталы показывают только данные из объявлений, они не учитывают те вакансии, в которых не указана заработная плата, или те вакансии. Традиционно самые высокие зарплаты получают работники сферы информационных технологий. Также отличается размер средней зарплаты и в зависимости от региона", — говорится . в отчете.

Отметим, миллионы украинцев потеряли работу после полномасштабного вторжения и вынуждены пристраиваться к новым реалиям: искать временный заработок или овладевать новыми профессиями.

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