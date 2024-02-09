Средств ПВО Украине хватит только до следующего месяца — The New York Times

Без помощи США каскадное обрушение вдоль фронта реальная возможность уже в этом году.

Системы противовоздушной обороны, имеющие решающее значение для защиты гражданского населения от российских ракет, постепенно истощаются постоянными бомбардировками. Без пополнения средств ПВО Украине их хватит только до следующего месяца.

Об этом сообщает в пятницу, 9 февраля, The New York Times со ссылкой на оценки американских чиновников, заявляющих о необходимости срочного возобновления военной помощи США.

По информации издания, западные официальные лица и военные эксперты предупредили, что без помощи США каскадное обрушение вдоль фронта реальная возможность уже в этом году.

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“Они говорят, что пройдет, по крайней мере, несколько месяцев, прежде чем отсутствие возобновления помощи будет иметь массовое влияние. Но без этого, добавляют они, сложно понять, как Украина сможет сохранить свои нынешние позиции на поле боя”, — говорится в публикации.

До следующего месяца Украине может быть тяжело проводить локальные контратаки, а в начале лета ее военные могут испытывать трудности с отпором российских нападений, предупреждают официальные лица и аналитики.

Однако официальные лица также считают, что России будет сложно быстро создать достаточный потенциал для проведения большого наступления на востоке Украины. Российские войска, скорее всего, будут двигаться вперед неуклюже и разобщенно, с высоким порогом потерь среди своих войск.

Напомним, американские аналитики The New York Times уже не в первый раз делают мрачный прогноз о возможности Украины противостоять российской агрессии без помощи США. Ранее они заявляли, что внезапного поражения не будет, но ВСУ начнут постепенно проигрывать и сдавать позиции.

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