Срочная военная служба в Украине: информация о повестках

Читайте в материале ТСН.ua информацию о срочной военной службе в Украине. В частности, о том, кто и как вручает повестки, уважительные причины неприбытия призывников к участкам.
Согласно Законодательству Украины граждане Украины призывного возраста извещаются о призыве на срочную военную службу с помощью повесток.
Как это происходит оповещение призывников
После вступления в силу Указа президента Украины о проведении призыва на срочную военную службу руководители городских (районных) территориальных центров комплектования и социальной поддержки издают специальные приказы о начале проведения призыва. Сделать это они должны в течение трех дней. Также районными (городскими) территориальными центрами комплектования и социальной поддержки устанавливаются конкретные сроки явки к призывным участкам. Делается это с помощью повесток по предварительно установленной форме ( приложение 18 "Положения о подготовке и проведении призыва граждан").
Однако не сама повестка, а именно вступление в силу Указа президента Украины о проведении очередного призыва является тем юридическим фактом, который порождает обязанность призывников и граждан призывного возраста.
Кто должен вручить повестку о призыве на срочную военную службу
Вручение производится через:
- руководителей учреждений, предприятий, организаций (независимо от формы собственности и подчинения);
- соответствующие органы местного самоуправления;
- должностными лицами районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки напрямую;
- руководителей учебных заведений (независимо от формы собственности и подчинения).
Неприбытие призывников к призывному участку: могут ли быть уважительные причины и какие
Существуют определенные уважительные причины неприбытия призывника к призывному участку. Среди них:
- смерть близкого родственника или близкого родственника жены;
- болезнь призывника; препятствие стихийного характера.
Если призывник не прибыл в призывной участок в установленный срок по уважительной причине, для него устанавливают другой день для его прохождения.
Приписка граждан к призывному участку: когда и с какой целью
Приписка граждан мужского пола призывного возраста к призывному участку необходима, чтобы взять их на военный учет, определить наличие призывных ресурсов, степень годности призывника к военной службе, установить его образовательный уровень, полученную специальность и профессию, уровень физической подготовки, изучить личные черты личности.
Ежегодно к призывным участкам в период с января по март приписывают допризывников. Это те граждане Украины мужского пола, которым в следующем году исполнится 18 лет.
Приписка граждан производится соответствующими районными (городскими) территориальными центрами комплектования и социальной поддержки по месту жительства.
Призывник должен лично прибыть в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту жительства для приписки в срок, указанный в повестке. В приложении 5 "Положение о подготовке и проведении призыва граждан" указана форма повестки для приписки.
Уважительными причинами неприбытия для приписки являются:
- чрезвычайная ситуация, возникшая во время призыва или приписки, и повлияла на возможность призывника своевременно прибыть в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки;
- тяжкая болезнь или смерть близкого родственника или близкого родственника жены;
- отсутствие возможности свободного передвижения или наличие тяжелого заболевания у самого призывника.
Нарушение порядка призыва на срочную военную службу: какая ответственность предусмотрена
За нарушение порядка призыва на срочную военную службу призывники могут нести административную ответственность. За что предусмотрена ответственность:
- штраф от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (510-850 грн) — за нарушение правил военного учета;
- штраф от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850-1700 грн) — за повторное нарушение правил военного учета, за которое лицо уже было подвергнуто взысканию, в течение года;
- штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (510-850 грн) — за небрежное хранение или испорчение военно-учетных документов;
- штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1700 грн) — за повторное небрежное хранение или испорчение военно-учетных документов в течение года.
Если после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки, призывник уклоняется от военного учета, то согласно части первой статьи 331 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность. А именно: штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (5100-8500 грн) или исправительные работы сроком до одного года.
Если призывник уклоняется от призыва на срочную военную службу, за это действие предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 3 лет (согласно статье 335 Уголовного кодекса Украины).