Срочная военная служба в Украине: информация о повестках

Читайте в материале ТСН.ua информацию о срочной военной службе в Украине. В частности, о том, кто и как вручает повестки, уважительные причины неприбытия призывников к участкам.

Согласно Законодательству Украины граждане Украины призывного возраста извещаются о призыве на срочную военную службу с помощью повесток.

Как это происходит оповещение призывников

После вступления в силу Указа президента Украины о проведении призыва на срочную военную службу руководители городских (районных) территориальных центров комплектования и социальной поддержки издают специальные приказы о начале проведения призыва. Сделать это они должны в течение трех дней. Также районными (городскими) территориальными центрами комплектования и социальной поддержки устанавливаются конкретные сроки явки к призывным участкам. Делается это с помощью повесток по предварительно установленной форме ( приложение 18 "Положения о подготовке и проведении призыва граждан").

Однако не сама повестка, а именно вступление в силу Указа президента Украины о проведении очередного призыва является тем юридическим фактом, который порождает обязанность призывников и граждан призывного возраста.

Кто должен вручить повестку о призыве на срочную военную службу

Вручение производится через:

руководителей учреждений, предприятий, организаций (независимо от формы собственности и подчинения);

соответствующие органы местного самоуправления;

должностными лицами районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки напрямую;

руководителей учебных заведений (независимо от формы собственности и подчинения).

Неприбытие призывников к призывному участку: могут ли быть уважительные причины и какие

Существуют определенные уважительные причины неприбытия призывника к призывному участку. Среди них:

смерть близкого родственника или близкого родственника жены;

болезнь призывника; препятствие стихийного характера.

Если призывник не прибыл в призывной участок в установленный срок по уважительной причине, для него устанавливают другой день для его прохождения.

Приписка граждан к призывному участку: когда и с какой целью

Приписка граждан мужского пола призывного возраста к призывному участку необходима, чтобы взять их на военный учет, определить наличие призывных ресурсов, степень годности призывника к военной службе, установить его образовательный уровень, полученную специальность и профессию, уровень физической подготовки, изучить личные черты личности.

Ежегодно к призывным участкам в период с января по март приписывают допризывников. Это те граждане Украины мужского пола, которым в следующем году исполнится 18 лет.

Приписка граждан производится соответствующими районными (городскими) территориальными центрами комплектования и социальной поддержки по месту жительства.

Призывник должен лично прибыть в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту жительства для приписки в срок, указанный в повестке. В приложении 5 "Положение о подготовке и проведении призыва граждан" указана форма повестки для приписки.

Уважительными причинами неприбытия для приписки являются:

чрезвычайная ситуация, возникшая во время призыва или приписки, и повлияла на возможность призывника своевременно прибыть в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки;

тяжкая болезнь или смерть близкого родственника или близкого родственника жены;

отсутствие возможности свободного передвижения или наличие тяжелого заболевания у самого призывника.

Нарушение порядка призыва на срочную военную службу: какая ответственность предусмотрена

Также читайте Кого не призовут на срочную службу в Украине в 2022 году: перечень уволенных граждан

За нарушение порядка призыва на срочную военную службу призывники могут нести административную ответственность. За что предусмотрена ответственность:

штраф от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (510-850 грн) — за нарушение правил военного учета;

штраф от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850-1700 грн) — за повторное нарушение правил военного учета, за которое лицо уже было подвергнуто взысканию, в течение года;

штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (510-850 грн) — за небрежное хранение или испорчение военно-учетных документов;

штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1700 грн) — за повторное небрежное хранение или испорчение военно-учетных документов в течение года.

Если после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки, призывник уклоняется от военного учета, то согласно части первой статьи 331 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность. А именно: штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (5100-8500 грн) или исправительные работы сроком до одного года.

Если призывник уклоняется от призыва на срочную военную службу, за это действие предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 3 лет (согласно статье 335 Уголовного кодекса Украины).