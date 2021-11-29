Срочный: Зеленский внес в Раду законопроект о допуске иностранных военных в Украину

Срочный: Зеленский внес в Раду законопроект о допуске иностранных военных в Украину

Законопроект направлен на рассмотрение Комитета.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях.

Соответствующий законопроект №6359 опубликован на сайте Верховной Рады.

Также читайте В зоне ООС пророссийские боевики ранили украинского военного

Как говорится в пояснительной записке к документу, законопроет разработан с целью выполнения процедур по одобрению решения Зеленского о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональных учениях.

Этот документ признан главой Украины как "неотложный" и направлен на рассмотрение Комитета. Срок проведения военных учений: январь – декабрь 2022 года.

Среди указанных в проекте учений указаны, в частности: "Объединенные Усилия — 2022", украино-американские учения "Репид Трайдент — 2022", украино-британские учения "Казак Мейс — 2022", многонациональные учения "Светлая Лавина — 2022", -польские учения "Сильвер Сейбер – 2022", украино-американские учения "Си Бриз – 2022", украино-румынские учения "Риверайн – 2022", многонациональные учения "Кленовая Арка – 2022" и "Викинг – 2022".

Как сообщалось ранее, в Минобороны прокомментировали угрозу вторжения РФ. В министерстве уверяют, что среди украинцев пропагандистские СМИ "сеют панику".

Читайте также: