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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Срок базовой общей подготовки будет увеличен, а скопление запрещено — Сырский рассказал об инновациях в армии

Александр Сырский провел ежемесячное служебное совещание по повышению качества подготовки в Вооруженных Силах, усилению безопасности в учебных центрах и другим проблемным вопросам.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © Александр Сырский

От подготовки солдата зависит эффективность подразделений ВСУ, количество уничтоженных врагов, сохранение жизни самого солдата.

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram.

Сырский сообщил, что провел ежемесячное служебное совещание по повышению качества подготовки в Вооруженных Силах, усилению безопасности в учебных центрах и другим проблемным вопросам.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что срок базовой общей подготовки будет увеличен — до 51 дня (по сравнению с 49 днями). Двое суток будет добавлено для обучения военнослужащих противодействию ударным БпЛА противника.

«Это одна из новаций шестого издания программы БЗИН, работа над которым завершается», — добавил он.

Сырский также сообщил о развитии базовой подготовки в тыловых полосах бригад.

  • «Осознаем всю сложность ситуации и усиливаем психологическую подготовку военнослужащих, что является неотъемлемой составляющей их боевой готовности.

  • Заслушал отчеты по реализации мер защиты учебных центров от воздушных (ракетных) ударов противника.

  • Мое безусловное требование — обеспечение и повышение безопасности военнослужащих в учебных центрах и на тыловых полигонах.

  • Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках — запрещено!

  • На локациях подготовки строятся новые укрытия, блиндажи и другие защитные сооружения. Реализуются дополнительные инженерные решения, направленные на защиту наших готовящихся, тренирующихся и восстанавливающихся воинов», — сказал Главнокомандующий ВСУ.

Александр Сырский провел служебное совещание по повышению качества подготовки в ВСУ / © Александр Сырский

Александр Сырский провел служебное совещание по повышению качества подготовки в ВСУ / © Александр Сырский

Сырский отметил обязательное соблюдение требований по оборудованию укрытий в учебных центрах и на полигонах, а также на корректном и оперативном оповещении о воздушных тревогах.

Главнокомандующий ВСУ определил задачи по улучшению подготовки. Среди них — организовать закрепление вновь армейских корпусов за учебными батальонами, функционирующими в составе центров подготовки подразделений.

По словам Сырского, за направление подготовки будет отвечать назначенный заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Игорь Скибюк.

Александр Сырский поблагодарил тех командиров, которые понимают важность подготовки личного состава и постоянно повышают его качество.

Напомним, на днях Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский посетил подразделения, которые держат оборону в Донецкой области.

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