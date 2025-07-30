Срок БОВП изменили: сколько теперь дают время на подготовку мобилизованных

Украинские военные. Фото иллюстративное

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Продолжительность базовой общевойсковой подготовки (БОВП) увеличили до 51 суток.

Об этом сегодня, 30 июля, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам ежемесячного совещания по подготовке.

Сырский подчеркнул, что качество подготовки является основой стойкости украинских войск, поэтому заверил, что это направление деятельности должно оставаться приоритетным.

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По его словам, за направление подготовки ответственен заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майор Игорь Скибюк.

«В соответствии с обновленным изданием программы БОВП, продолжительность курса базовой общевойсковой подготовки теперь — 51 сутки», — говорит Сырский.

По его словам, военным-новобранцам дополнительно выделили время для:

обучения по противодействию ударным дронам,

огневой и инженерной подготовки,

выживания в окопных условиях.

Обновлена также программа адаптации и доподготовки военнослужащих к ведению боевых действий по прибытии из учебных центров в воинские части.

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«Современная война требует гибкости и введения новаций, в том числе и в сфере профессионального обучения персонала. Следовательно, в частности, будем развертывать повышение квалификации военнослужащих на легком автотранспорте», — добавил главком ВСУ.

Ранее руководитель фонда «Повернись живим» Тарас Чмут шокировал проблемами с подготовкой мобилизованных в Украине.