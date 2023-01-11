"Срок подходит": Жданов спрогнозировал вероятную дату следующего массированного удара России

Для подготовки террористической атаки с применением ракет и дронов-камикадзе государству-агрессору требуется 10-14 дней.
Носитель ракет "Калибр" вышел в акваторию Черного моря, а это может быть признаком того, что российские войска готовятся к новому массированному удару.
Об этом в интервью ТСН.ua говорил военный эксперт Олег Жданов.
По его словам, судя по тому темпу, который демонстрировала армия государства-агрессора осенью и зимой 2022 года, на подготовку очередного массированного удара российской армии требуется от 10 до 14 суток.
"Поскольку последние атаки были 29 и 31 декабря, можно ожидать, что уже завтра-послезавтра (12-13 января, — ТСН.ua) может быть готовность к нанесению массированного удара с применением как ракет, так и дронов-камикадзе, типа иранских "шахидов”. Срок подходит”, — отметил Олег Жданов.
Он подчекнул, что признаком подготовки к новой атаке является выход в Черное море носителя ракет "Калибр", о котором сегодня сообщили в Генштабе ВСУ.
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