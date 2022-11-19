Сроки окончания войны и риск ядерного удара со стороны РФ – в Минобороны дали прогноз

Замминистра обороны рассказал, когда ВСУ могут вернуться в Крым и закончить войну России против Украины.

Война России против Украины может закончиться уже весной 2023 года, а угроза ядерного удара со стороны России – маловероятна.

Об этом в интервью Sky News рассказал генерал-майор в отставке, заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

Он также отметил, что Силы обороны Украины могут вернуться в Крым до конца декабря 2022 года.

Гаврилов отметил, что мирные переговоры между РФ и Украиной состоятся только тогда, когда российские войска покинут каждый метр украинской земли, это касается полуострова Крым и временно оккупированных Россией территорий от 2014 года.

"Внутри общества в Украине есть решение, что мы идем до конца. Неважно, какой сценарий обсуждается. Люди заплатили много крови, много усилий за то, чего мы уже достигли. И всем известно, что промедление или замороженный конфликт – это только продолжение этой войны против существования Украины как нации", – сказал Гаврилов в интервью.

Окончание войны – какие прогнозы

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что не знает, когда закончится война в стране. Глава государства подчеркнул, что военно-политическое руководство выбирает то, как именно закончить войну, а не временные пределы ее завершения.

Политический эксперт Станислав Желиховский считает, что начало переговоров невозможно, пока в конституции РФ украинские территории являются частью страны-агрессорки.

Военный эксперт Олег Жданов прогнозирует "израильский вариант" сосуществования с РФ после войны. По его мнению, после завершения активной фазы военных действий будет существовать угроза обстрелов украинской территории со стороны России.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов считает, что война в Украине может закончиться к лету следующего года.

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