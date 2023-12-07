Сроки удручают: стало известно, когда Украина и США начнут совместно производить оружие

Говорится, что не раньше 2025 года.

Украина начнет производить оружие вместе с США минимум через два года.

Об этом в рамках единого телерамафона сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин.

"Организация совместного производства с американскими компаниями займет минимум два года. Поэтому о 24-м году сегодня не идет речь. Но мы должны понять, что сегодня потребность наших Вооруженных сил такова, что ни одна страна мира в одиночку не способна закрыть эту потребность производством", — подчеркнул Александр Камышин.

Напомним, что Украина и США подписали Меморандум о совместном производстве оружия.

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