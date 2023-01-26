"Срываем их планы": Шмыгаль сообщил основную цель россиян во время ракетной атаки Украины

Основной целью россиян во время утренней атаки Украины являлись объекты энергетики, лишение граждан света и тепла. Но, несмотря на некоторые попадания в подстанции, ситуация в энергосистеме остается контролируемой.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

Премьер напомнил, что путинская террористическая армия начала атаковать Украину дронами еще ночью. Утром 26 января оккупанты выпустили по городам Украины 55 ракет, 47 из которых сбили ПВО.

Все же зафиксировано попадание в подстанции. Сейчас специалисты работают над обеспечением снабжения электричеством.

"Страна-террорист россия выпустила более 55 ракет по Украине, а ночью атаковала дронами. Основная цель — объекты энергетики, лишение украинцев света и тепла. Большинство ракет и дронов сбили наши защитники. К сожалению, есть попадание в подстанции. Но ситуация в энергосистеме остается контролируемой. Энергетики делают все, чтобы обеспечить поставки электричества. Силы ПВО раз срывают террористические планы россии. До весны осталось 34 дня", — написал Шмыгаль в Telegram.

Напомним, российские войска 26 января массированно атаковали Украину с применением высокоточных ракет воздушного и морского базирования. Украинская ПВО уничтожила 47 ракет. Еще три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

В результате ракетной атаки РФ введены аварийные отключения света в регионах. Больше всего от российского террора пострадали Киевская, Одесская и Винницкая области.

В Укрэнерго говорят, что сейчас постепенно возвращаются плановые графики ограничений. Впрочем, дефицит в системе значителен.

Кроме того, ночью россияне атаковали объект критической инфраструктуры в Запорожье. В результате этого погибли три человека, семь ранены.