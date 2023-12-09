США благодаря помощи Украине увеличила свою экономику: Блинкен рассказал детали

В США произошло ускорение роста экономики благодаря помощи, которую страна оказывает нашему государству. Инвестиции в оборону Украины остались в США и направлены на производство оружия.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, благодаря помощи Киева в США увеличилось количество рабочих мест и выросла экономика.

"Если вы посмотрите на инвестиции, которые мы сделали в оборону Украины, чтобы справиться с российской агрессией, то увидите, что 90 процентов оказанной нами помощи в сфере безопасности было потрачено здесь, в США, на наших производителей, на наше производство". больше американских рабочих мест, больше роста в нашей собственной экономике", – сказал Блинкен.

Напомним, что в США более 47% американцев считают, что помощь для Украины должна оставаться на прежнем уровне или быть усилена.

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