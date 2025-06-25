США больше не поставляют оружие: Кулеба назвал, кто теперь главный донор Украины

Дмитрий Кулеба. / © Associated Press

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Основным поставщиком артиллерийских снарядов для Украины сейчас Европейский Союз, а не США.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью на YouTube-канале Мосейчук Podcast.

"Правда заключается в том, что сегодня основным поставщиком снарядов является Европейский Союз. Кроме того, что мы сами производим. Есть последняя статистика о помощи США – она уже перестала поступать", – сказал Кулеба.

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Он сослался на данные Кильского института мировой экономики, согласно которым до начала этого года США немного опережали ЕС по объемам оборонной поддержки, но впоследствии американская помощь сошла на нет, в то время как Евросоюз наращивает поставки.

Бывший глава МИД также прокомментировал вопрос, могут ли США продавать оружие европейцам, которые затем передают его Украине:

"Они ее и так продавали и продают. Там другие категории оружия. Когда началась война 7 октября, когда ХАМАС напал на Израиль, требовались артиллерийские снаряды - и Израилю, и Украине. И Америка была крупным поставщиком артснарядов. Тогда было беспокойство, что сейчас снаряды поедут не туда…”

Кулеба также отметил, что для Украины ключевым экономическим фактором в глобальной политике является цена на нефть:

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"У нас в этой войне один интерес – это цена на нефть. Чем выше цена на нефть в мире из-за вывода с рынка иранской нефти, тем больше денег зарабатывает Российская Федерация. Все остальное – это влияния второстепенного-третьерядного значения".

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что его страна готова продлить программу поставки артиллерийских снарядов для Украины, по меньшей мере, до 2026 года.