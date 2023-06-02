США будет учить украинских пилотов управлять истребителями F-16 — Белый дом

Военные инструкторы из США будут учить украинских пилотов управлять истребителями F-16. Сами учения будут проходить в Европе.

Об этом сообщили в Белом доме.

Как отмечается, во время встречи президента Владимира Зеленского и Джо Байдена в Хиросиме на саммите G7 речь шла о начале обучения украинских пилотов в Европе. Осваивать наши пилоты должны истребители четвертого поколения, включая F-16.

Там также отмечается, что США работают с коалицией из более чем 50 стран, что позволило обеспечить "историческую помощь" Украине и "защитить себя сегодня и в будущем".

"Железная решимость украинского народа жить в свободе никогда не будет сломана. Они невероятны: обычные женщины и мужчины, которые борются, отдавая жизнь за свою страну и свои семьи. И поддержка Украины американским народом не пошатнется, мы всегда отстаивали демократию – всегда", – подчеркнул Байден.

Напомним, что Швейцария не поддержала реэкспорт оружия в Украину. Однако шанс на то, что Украина сможет получить швейцарское оружие, по-прежнему сохраняется.

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