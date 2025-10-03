США дадут Киеву новые разведданные для ударов по России: что это изменит

ВСУ / © Associated Press

В США согласовали передачу Киеву разведданных, которые позволят наносить удары дальнобойными ракетами по энергетической инфраструктуре РФ, расположенной вдали от границы. Это решение может изменить ход войны.

Об этом пишет издание FT.

«Поскольку дальность полета этих ракет составляет около 2400 километров, Киев располагает одной из самых успешных в Америке систем боевого оружия, способной достичь Москвы с любой точки Украины», — отмечает обозреватель издания Майкл Эванс.

«Путин зависит от продажи нефти и природного газа таким странам как Китай, Индия и Турция, чтобы финансировать войну с Украиной. И решение Трампа предоставить Киеву разведданные для контроля над российской энергетической инфраструктурой станет серьезным ударом для Москвы и может убедить Путина искать мирное урегулирование, чтобы спасти свою военную экономику от краха», — считает Эванс.

Напомним, Вашингтон уже давно делится с Киевом разведданными. Однако новое развитие событий облегчит Украине нанесение ударов по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам, электростанциям и другой инфраструктуре с целью лишить Кремль доходов и нефти.

По данным WSJ, США также обратились к союзникам из НАТО с просьбой предоставить Украине такую же поддержку. Ранее Дональд Трамп призвал европейские страны полностью отказаться от покупки российской нефти, делая это условием для введения его администрацией более жестких санкций в отношении РФ.

Решение предоставить Украине дополнительные разведданные было согласовано незадолго до того, как Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что, по его мнению, Украина при поддержке Евросоюза способна бороться и вернуть всю свою территорию в бывших границах.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти «тщательно анализируют» заявления США о возможных поставках Tomahawk и задают вопрос, кто именно будет осуществлять наведение этих ракет.

В то же время в Европе шаг Вашингтона поздравили. Германия уже инвестировала $350 млн в развитие украинских производственных мощностей для создания собственных дальнобойных возможностей.