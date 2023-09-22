США дадут Украине дополнительные средства ПВО, но их не хватит, чтобы закрыть небо – Данилов

Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, но этого все же недостаточно, чтобы плотно закрыть украинское небо.

Об этом в интервью "Украинскому Радио" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя результаты встречи президента Владимира Зеленского с главой Минобороны США Ллойдом Остином.

По словам Данилова, "все, кто вовлечен в этот вопрос, работают 24 часа в сутки, чтобы его решить".

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"Как только поступают сообщения, что идет атака, 100% всех средств поражения, которые есть у наших Вооруженных сил, у нашего сектора безопасности и обороны, сразу становятся на круглосуточное дежурство. Но у нас все еще недостаточно средств противовоздушной обороны, чтобы мы могли плотно закрыть всю территорию нашей страны, чтобы ни один "шахед" и ни одна ракета не поражали объекты, на которые они нацелены, и сегодня президент работает над одним из главных вопросов — это противовоздушная оборона и средства поражения именно от ракет для нашей инфраструктуры. Потому что мы приближаемся к зимнему периоду, когда понижение температуры будет иметь важное значение для жизни наших людей, чтобы они жили более или менее в подходящих условиях", — отметил секретарь СНБО.

По словам Данилова, мы понимаем все эти вызовы, и россияне также понимают, что вопрос атаки на наши энергетические объекты, на нашу инфраструктуру для них есть в приоритете.

Вопрос ПВО для Украины был одним из главных во время встречи Владимира Зеленского с главой Минобороны США Ллойдом Остином. Комментируя результаты переговоров, секретарь СНБО отметил, что "новости обязательно будут".

"Дополнительная противовоздушная оборона будет поставляться на территорию нашей страны. Это обязательно будет. Будет ли это достаточно для того, чтобы мы закрыли всю территорию нашей страны? К сожалению, я сегодня могу сказать, что еще нет. И потому наш президент, наши послы, находящиеся на территории стран-партнеров, все, кто вовлечен в этот вопрос, работают 24 часа в сутки для того, чтобы закрыть этот вопрос, но он не простой, у нас большая территория нашей страны — 603 тысячи квадратных километров, которые нужно плотно закрыть. Я называю территорию, включая Крым, который обязательно вернется домой, включая те территории, которые на сегодняшний день временно оккупированы", — говорит он.

По словам Данилова, "в каждом пакете, выделяемом Соединенными Штатами, есть часть противовоздушной обороны. Впрочем, это не только непосредственно комплексы, которые производят поражение, но и ракеты, которыми нужно производить поражение. И поэтому у нас почти не было таких вещей, когда бы Соединенные Штаты в своих пакетах не оказывали непосредственно помощь именно по противовоздушной обороне".

Напомним, президент США Джо Байден сказал Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты впервые предоставят Украине небольшое количество ракет дальнего радиуса действия ATACMS.

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