США дали совет России, как можно избежать "встречи" со снарядами с обедненным ураном

Оккупанты могут закончить войну и тогда они точно не столкнутся с новым вооружением.
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что российские оккупанты в Украине могут "избежать" встречи со снарядами с обедненным ураном, если выведут свои танки с территории чужого государства.
Об этом пишет "Укринформ".
Джон Кирби отметил, что снаряды с обедненным ураном - это довольно популярные боеприпасы, которые используются десятилетиями.
Истерику России он объяснил тем, что в Кремле боятся, что такое оружие уничтожит много танков окупантов. Также в Белом доме добавили, что обедненный уран не представляет радиационной опасности.
"И если у россиян это действительно вызывает беспокойство, и они очень озабочены тем, чтобы их танки оставались полностью боеспособными, они могут просто вывести их из Украины, обратно в РФ", — отметил Кирби.
Передача Украине снарядов с обедненным ураном: что известно
Великобритания анонсировала поставки в Украину бронебойных снарядов с оболочками из обедненного урана.
Поэтому российский диктатор Владимир Путин устроил истерику и в очередной раз пригрозил "войной до последнего украинца". Представитель российского МИД Захарова решила "поволноваться" за граждан Украины, которых ежедневно убивают российские оккупанты и заявила, что снаряды с обедненным ураном "заражают землю и вызывают у людей, живущих на ней, онкологию".
В Британии заметили, что их армия десятилетиями использует снаряды с обедненным ураном, потому что они лучше пробивают броню. А ядерной истерией и угрозами занимается только Россия.
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