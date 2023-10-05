США дают контрнаступлению ВСУ 6-8 недель: эксперт спрогнозировал дальнейший сценарий

США дают контрнаступлению ВСУ ориентировочно 6-8 недель, пока погода будет способствовать проведению штурмов. В течение этого периода Америка хочет увидеть результаты от сил обороны.

Об этом сообщил директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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По его мнению, такое требование от США не что иное, как давление на украинские военные силы.

"Кирби (координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби – ред.) рассказал, что погода, которая будет способствовать наступательно-штурмовым действиям, в Украине будет сохраняться еще в течение 6-8 недель. Это примерно от 1,5-2 месяцев. То есть до конца осени. США ждут от нас, что Украина будет иметь успех и продвинется в контрнаступлении. При текущих условиях, что мы не получаем сейчас дополнительные пакеты помощи, подразумевается увеличение артиллерии, тяжелой техники, авиационной поддержки. Это можно воспринимать не иначе, как давление", — считает эксперт.

По его словам, главной задачей сейчас для Украины является истощение врага: уничтожение личного состава, техники и оружия.

"Наш выход — это инновационность, креативность и победа именно в применении оружия. Уничтожение врага, но не числом. Другие вызовы — Россия готовится интенсифицировать боевые действия на востоке. Это видно, как они избивают по нашим мостовым переправам и переходам через реку Оскол "Туда прибывает прикрепление. Нам нужно истощать, уничтожать врага, уничтожать как можно больше техники противника, сил и средств", — подчеркнул он.

Ранее президент Владимир Зеленский в интервью Sky TG24 рассказал о сложностях контрнаступления ВСУ.

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