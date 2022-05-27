США договариваются с Украиной об ограничении использования их оружия против РФ — Reuters

США договариваются с Украиной об ограничении использования их оружия против РФ — Reuters

Вашингтон проводит с Киевом переговоры по ограничению использования их оружия против РФ. Штаты опасаются, что Украина может наносить удары вглубь территории РФ, что приведет к эскалации.

Закулисные дискуссии чрезвычайно щепетильны и поэтому не афишируются.

Об этом пишет Reuters.

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Однако никаких явных географических ограничений по использованию оружия нет.

"У нас есть опасения по поводу эскалации конфликта, но мы по-прежнему не хотим устанавливать географические ограничения или слишком сильно связывать им руки тем, что мы им даем", — заявил один из трех источников издания.

Официальные лица также говорят, что в администрации Байдена рассматривают передачу Украине высокомобильных систем РСЗО M142 HIMARS, которые в зависимости от ракеты могут стрелять на сотни километров.

Второй источник среди официальных лиц США заявил, что Вашингтон и Киев достигли понимания использования определенных западных систем вооружения.

В РФ сразу заявляли, что снабжение Украины оружием, способным поражать российскую территорию, станет "серьезным шагом к неприемлемой эскалации".

Как сообщалось ранее, в Российской Федерации заявляют о необходимости усилить безопасность в граничащих с Украиной районах. В Кремле заявляют, что с территории соседней Украины вроде бы неоднократно обстреливали российскую Белгородскую область.

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