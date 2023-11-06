США должны переосмыслить свою версию победы Украины в войне – The Washington Post

Обозреватель WP проанализировал поддержку Украины Америкой и объяснил, почему ВСУ уменьшили силы контрнаступления в этом году.

Республиканцы Палаты представителей США сегодня противостоят запросу Белого дома о новом пакете помощи Украине. В Вашингтоне преобладает мнение, что "непокорность" Республиканской партии создает проблемы в стратегии Соединенных Штатов в отношении Украины.

Об этом пишет обозреватель The Washington Post Джейсон Виллик.

На минувшей неделе эти проблемы озвучил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в колонке Economist. Он заявил, что контрнаступление Украины, на которое Запад возложил большие надежды и инвестировал миллиарды долларов на вооружение, вряд ли сможет добиться решающего прорыва: "Так же, как и в Первой мировой войне, мы достигли уровня технологий, который ставит нас в тупик…Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет" – сказал Залужный.

"Это можно было предвидеть. Год назад, когда у Украины был импульс – разгромив россиян на Харьковщине и в Херсоне – генерал Марк Милли, тогдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов, предложил урегулировать войну путем переговоров. Как и Залужный, он сделал откровенное сравнение с Первой мировой войной, отметив, что в начале этой войны стало ясно, что ее "больше невозможно выиграть военным путем", — пишет обозреватель.

Однако вполне возможно, что переговоры на тот момент были невозможны – россияне отказались бы от каких-либо переговоров, и украинцев нельзя было убедить сделать решительный толчок, чтобы вернуть большую часть оккупированной территории. Но по крайней мере публично администрация Байдена не предприняла никаких попыток.

Белый дом обязался поддерживать контрнаступление Украины столько, сколько потребуется.

Как дипломатично отметил Залужный, администрация США не всегда действовала решительно.

"Ракеты большой дальности и танки были наиболее актуальны для нас в прошлом году, но они появились только в этом году, что облегчило россиянам отступление", — сказал Залужный в Economist.

Случилось ли это из-за бюрократической инерции или из-за усилий президента Байдена справиться с риском эскалации, результат одинаковый: Украина сегодня находится в худшем положении, чем в ноябре прошлого года. Ее войска истощены, запасы оружия заканчиваются, а западная общественность более поляризована по поводу оказания дальнейшей поддержки, говорится в материале.

"Члены Конгресса от Республиканской партии, проголосовавшие против законопроектов о помощи Украине, в частности спикер Палаты представителей Майк Джонсон, – широко неуважены среди внешнеполитической элиты Вашингтона. В худшем случае они представлены как авторитаристы, которые хотят, чтобы президент России Владимир Путин выиграл; в лучшем случае они являются изоляционистами, не понимающими историческую роль Соединенных Штатов в мире", — пишет Джейсон Виллик.

Некоторые республиканцы, скептически относящиеся к помощи Украине, несомненно, относятся к этим категориям. Но у других есть обоснованные беспокойства по поводу жизнеспособности стратегии США. Голосование за помощь Украине является одним из немногих элементов влияния Конгресса на внешнюю политику администрации президента Джо Байдена. Недавнее письмо администрации от группы республиканцев Палаты представителей настаивает на том, что до того, как Конгресс одобрит увеличение финансирования, "мы должны понять конечные цели и критерии выхода".

"Окно для выгодного для Украины урегулирования путем переговоров – если оно когда-то было – бесспорно закрылось, поскольку Россия видит поле боя в технологическом тупике, на котором она имеет долгосрочное преимущество в живой силе. Украине теперь нужно пережить россиян; Путин не бессмертен, и авторитарны смены власти могут быть неравными", — отметил обозреватель.

У Соединенных Штатов практически нет "аппетита" к прямой войне с Россией. Победа России в Украине была бы ужасным ударом по интересам США, но не столь ужасающим, чтобы рисковать ядерной войной.

Амбиции внешнеполитического истеблишмента в отношении побежденной России, в противоположность развившемуся истощению, отражают классическую стратегическую несостоятельность.

"Если бы администрация сформулировала достижимый финал и план его достижения, сопротивление Конгресса помощи Украине могло бы перестать расти. Большинство в Конгрессе рассматривает Россию как противника Америки и понимает важность независимой Украины. Должна быть возможность сплотить большинство Конгресса вокруг этого общего видения. Но когда контрнаступление сворачивается, сторонникам Украины придется пересмотреть свой политический подход…", – резюмирует Джейсон Виллик.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал колонку в The Economist. По его словам, ситуация на фронте зашла в тупик, для выхода из которого необходимо совершить большой технологический скачок.

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