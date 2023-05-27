США должны предоставить Украине ATACMS и кассетные боеприпасы для успеха на поле боя – сенатор Грэм

Политик выразил уверенность, что наше государство может одержать победу.

Сенатор США Линдси Грэм встретился с президентом Владимиром Зеленским, мэром Киева Виталием Кличко и представителями обороны Украины.

По словам американского политика, США должны предоставить Украине дополнительное вооружение для контрнаступления. В частности, ATACMS и кассетные боеприпасы.

"Я никогда не был таким оптимистичным по поводу способности украинцев пойти в наступление и вернуть свою территорию", – написал Грэм в Twitter.

Грэм отметил, что Соединенные Штаты должны предоставить Украине кассетные боеприпасы и дополнительную дальнобойную артиллерию, чтобы "сделать контрнаступление успешным".

"Хотя волшебного оружия нет, но правильное оружие в руках решительного украинского народа создает магию на поле боя", – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Министерства обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам объявил о передаче Украине очередной военной помощи, а также расширении своего участия в обучении украинских военных на территории Великобритании.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил информацию о том, что украинские военные уже начали применять дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые Лондон передал Киеву.

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