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"США должны прекратить поощрять войну": президент Бразилии сделал громкое заявление по Украине

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1326
Время на прочтение
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"США должны прекратить поощрять войну": президент Бразилии сделал громкое заявление по Украине

Бразильский президент недавно совершил визит в Китай.

Лидер Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва заявил, что Соединенные Штаты Америки должны прекратить "поощрять" войну в Украине и говорить о "мире".

Об этом пишет The Guardian.

Президент Бразилии считает, что если в США прекратят говорить о продолжении войны, то таким образом миру удастся "убедить" российского и украинского президентов, ведь, по его словам, "мир в интересах всего мира".

"Соединенным Штатам необходимо прекратить поощрять войну и начать говорить о мире. Европейский Союз должен начать говорить о мире", – заявил Лула журналистам в Пекине по завершении визита, где он встретился с лидером Китая Си Цзиньпином.

Визит Лулы в Китай только подтвердил укрепление связей между странами. В то же время Бразилия продолжает балансировать, поскольку также стремится к более тесным связям с Вашингтоном.

В то же время ни Китай, ни Бразилия не ввели санкции против России с начала полномасштабного вторжения страны на территорию Украины.

Президент Бразилии предложил создать группу стран для посредничества в войне. Кроме того, он обещал поднять этот вопрос в Китае.

"Важно иметь терпение для разговора с Путиным и Зеленским, сказал он. Но прежде всего необходимо убедить страны, которые снабжают оружие, поощряют войну, остановиться", — заявил Лула.

Добавим, что бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва предлагает, чтобы Украина уступила Россию аннексированный Крым для того, чтобы положить конец войне.

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Дата публикации
Просмотры
1326
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