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США доставляют очередную партию боеприпасов в Украину военно-транспортным самолетом Boeing C-17

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США доставляют очередную партию боеприпасов в Украину военно-транспортным самолетом Boeing C-17

Фото: Министерство обороны США

Помощь следует на борту Boeing C-17 Globemaster III.

Украина отравляет боеприпасы из США.

Об этом сообщило Министерство обороны Америки.

"Летчики из базы ВВС Дувра штата Делавэр загружают пакеты направляемых в Украину боеприпасов на C-17 Globemaster III в рамках миссии по оказанию помощи и безопасности", — отмечается в сообщении.

Boeing C-17 Globemaster III (Боинг C-17 "Глоубмастер" III) — американский военно-транспортный самолет, доставляющий боеприпасы.

Напомним,   Жданов рассказал, как Россия может получать оружие через Северную Корею.

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Дата публикации
Просмотры
1072
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