США доставляют очередную партию боеприпасов в Украину военно-транспортным самолетом Boeing C-17

Помощь следует на борту Boeing C-17 Globemaster III.
Украина отравляет боеприпасы из США.
Об этом сообщило Министерство обороны Америки.
"Летчики из базы ВВС Дувра штата Делавэр загружают пакеты направляемых в Украину боеприпасов на C-17 Globemaster III в рамках миссии по оказанию помощи и безопасности", — отмечается в сообщении.
. @USAirForce армяне причислили к Дневной Air Force Base, Del., load munition packages bound for Ukraine onto a C-17 Globemaster III при развитии безопасности.— Department of Defense (@DeptofDefense) September 22, 2022
Boeing C-17 Globemaster III (Боинг C-17 "Глоубмастер" III) — американский военно-транспортный самолет, доставляющий боеприпасы.
Напомним, Жданов рассказал, как Россия может получать оружие через Северную Корею.
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