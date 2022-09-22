США доставляют очередную партию боеприпасов в Украину военно-транспортным самолетом Boeing C-17

Украина отравляет боеприпасы из США.

Об этом сообщило Министерство обороны Америки.

"Летчики из базы ВВС Дувра штата Делавэр загружают пакеты направляемых в Украину боеприпасов на C-17 Globemaster III в рамках миссии по оказанию помощи и безопасности", — отмечается в сообщении.

. @USAirForce армяне причислили к Дневной Air Force Base, Del., load munition packages bound for Ukraine onto a C-17 Globemaster III при развитии безопасности. — Department of Defense (@DeptofDefense) September 22, 2022

Boeing C-17 Globemaster III (Боинг C-17 "Глоубмастер" III) — американский военно-транспортный самолет, доставляющий боеприпасы.

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