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США дронами будут доставлять "зараженных комаров": в России рассказали о "биологическом оружии" (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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939
Время на прочтение
2 мин
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США дронами будут доставлять "зараженных комаров": в России рассказали о "биологическом оружии" (видео)

в России рассказали о "зараженных комарах". / Фото: Pexels

По мнению РФ, "боевые американские комары должны "обезвредить" российских военных.

Пропагандистская машина России продолжает выдавать новые версии о высокотехнологичном и биологическом оружии, которое США пытаются испытать против армии РФ. На этот раз докладывали о "зараженных комарах на дронах".

Так, командующий войсками радиационной и биологической защиты ВС РФ заявил о новом биологическом оружии американцев – "боевых комаров", которых дронами могут доставлять в места скопления российских захватчиков в Украине. По его словам, таким образом США планирует заразить российских оккупантов лихорадкой западного Нила и малярией, чтобы их обезвредить.

"Проводимые в США исследования… переносчики носят выраженный военно-прикладной характер. В ходе которых ведется поиск оптимальных условий, при которых достигается наибольшая эффективность применения инфицировано-кровососущих насекомых и клещей. При этом, в качестве полигона для отработки возможных сценариев США стремится использовать территории других государств. О высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных переносчиков свидетельствует патентные беспилотный-летательный аппарат предназначенный для распространения в воздухе зараженных комаров. В соответствии с описанием, беспилотник должен доставлять в заданный район контейнер и высвобождать их. При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией, например такой, как малярия… Зараженный военнослужащий не способен выполнить поставленную перед ним боевую задачу", — отчитались в РФ о "секретных" разработках американцев.

В России снова вспомнили о "биологическом оружии" – "зараженные американские комары будут атаковать солдат".

В России снова вспомнили о "биологическом оружии" – "зараженные американские комары будут атаковать солдат".

Напомним, в России снова массово отравились люди.

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Дата публикации
Просмотры
939
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