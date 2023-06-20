США дронами будут доставлять "зараженных комаров": в России рассказали о "биологическом оружии" (видео)

Пропагандистская машина России продолжает выдавать новые версии о высокотехнологичном и биологическом оружии, которое США пытаются испытать против армии РФ. На этот раз докладывали о "зараженных комарах на дронах".

Так, командующий войсками радиационной и биологической защиты ВС РФ заявил о новом биологическом оружии американцев – "боевых комаров", которых дронами могут доставлять в места скопления российских захватчиков в Украине. По его словам, таким образом США планирует заразить российских оккупантов лихорадкой западного Нила и малярией, чтобы их обезвредить.

"Проводимые в США исследования… переносчики носят выраженный военно-прикладной характер. В ходе которых ведется поиск оптимальных условий, при которых достигается наибольшая эффективность применения инфицировано-кровососущих насекомых и клещей. При этом, в качестве полигона для отработки возможных сценариев США стремится использовать территории других государств. О высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных переносчиков свидетельствует патентные беспилотный-летательный аппарат предназначенный для распространения в воздухе зараженных комаров. В соответствии с описанием, беспилотник должен доставлять в заданный район контейнер и высвобождать их. При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией, например такой, как малярия… Зараженный военнослужащий не способен выполнить поставленную перед ним боевую задачу", — отчитались в РФ о "секретных" разработках американцев.

В России снова вспомнили о "биологическом оружии" – "зараженные американские комары будут атаковать солдат".

Напомним, в России снова массово отравились люди.

Читайте также: