США думают о возможности предоставления Украине кассетных боеприпасов — CNN

Это предложение еще серьезно не рассматривалось из-за законодательных ограничений.

Украина попросила США предоставить кассетные боеприпасы. Украинский запрос на кассетные боеприпасы является одним из самых спорных запросов, с которым украинцы обращались в США с начала полномасштабной войны. Предполагается, что кассетные боеприпасы могут предоставить, когда запасы боеприпасов на западных складах иссякнут.

Как пишет CNN, чиновники администрации Байдена рассматривали этот запрос в течение нескольких месяцев и не отклонили его категорически, о чем ранее не сообщалось.

Издание отмечает, что для Украины кассетные боеприпасы могли бы решить две основные проблемы: необходимость большего количества боеприпасов для артиллерийских и ракетных систем, которые предоставили США и другие страны, и способ сократить численное преимущество России в артиллерии.

В то же время, по словам источников, это предложение еще серьезно не рассматривалось из-за законодательных ограничений, которые Конгресс наложил на способность США передавать кассетные боеприпасы. Президент Джо Байден мог бы обойти это ограничение, но администрация указала украинцам, что в ближайшее время это маловероятно.

"Способность Украины добиваться успехов на нынешнем и будущем этапах войны никоим образом не зависит и не связана с получением ими указанных боеприпасов", – сказал помощник конгрессмена.

Стоит отметить, что за первые шесть месяцев полномасштабной войны в Украине вооруженные силы РФ использовали, по меньшей мере, два новых типа кассетных боеприпасов и несколько раз применили их против гражданского населения. Об этом говорится в отчете Коалиции по кассетным боеприпасам (Cluster munition monitor), опубликованном организацией Human Rights Watch.

Напомним:

После начала полномасштабной войны президент Владимир Зеленский и украинские дипломаты обращаются во многие государства мира с просьбой предоставить Украине оружие для обороны от России. В США даже для этого инициировали контактную группу в формате Рамштайн, которая собирается, чтобы обсудить потребности Украины на фронте.

По итогам заседания в формате Рамштайн-7 стало известно, что Украина получит военную помощь от ряда стран. В частности, речь идет о средствах ПВО, артиллерии, боеприпасах и зимней военной форме.

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, какое оружие нужно Украине для победы в войне, в том числе 150-200 танков и 100 артиллерийских систем.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический союз исчерпал большую часть запасов оружия и боеприпасов, поэтому необходимо увеличить их производство.

800 миллионов долларов для Украины: в США обнародовали бюджет на следующий год

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