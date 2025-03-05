США фактически отключили HIMARS для Украины – журналист The Economist

Остановкой передачи разведданных США фактически отключили для украинцев РСЗО HIMARS.

Об этом заявил журналист The Economist Оливер Кэррол в соцсети Х.

"В 14:00 по Киеву Америка оборвала ключевую разведывательную линию для уведомлений. До этого данные нацеливания для HIMARS. Украина также не получает информацию в реальном времени о дальних ударах", — пишет журналист со ссылкой на свои источники.

"Трамп хотел услышать благодарность. Мы напишем это на могилах погибших украинцев", – процитировал свой источник Кэррол.

Примечание, что наведение HIMARS зависит от данных американской разведки и спутников GPS. Без этих данных вооружение фактически выведено из строя после остановки обмена разведданными из США.

Корреспондент ВВС Пол Адамс также замечает, что без американской разведки Украина не сможет столь эффективно использовать западное оружие большой дальности, как американскую ракетную систему Himars или ракеты Stormshadow, поставленные Великобританией и Францией.

Официальных комментариев по этой новости пока не было.

Ранее стало известно, что в США приостановили всю военную помощь Украине и передачу разведывательных данных.

По информации Sky News, США не будут больше делиться с Украиной никакими данными разведки.

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