США готовы присоединиться к процессу обучения украинских пилотов на F-16, но при одном условии

Соединенные Штаты готовы присоединиться к программе обучения украинских пилотов на самолетах F-16 при условии, что европейские страны не будут успевать с процессом обучения.

Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

"США готовы принять участие в обучении украинских пилотов, если их будет больше того количества, с обучением которого могут справиться европейские страны", — отметила она.

Она отметила, что США присоединятся к процессу обучения украинских пилотов, если Дания и Нидерланды, принявшие эту инициативу, будут отставить от запланированного графика.

Представительница американского оборонного ведомства также заявила, что украинским пилотам предстоит серьезная подготовка по обучению профильного английского языка, чтобы быть готовыми использовать истребители F-16, а этот процесс займет некоторое время.

Напомним, ранее сообщалось, что Греция примет участие в тренировке украинских пилотов на F-16.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина нуждается в 128 многоцелевых истребителях западного производства для получения преимущества в воздушном пространстве во время войны с Россией.

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