США готовят для Украины новый пакет военной помощи — Politico

В Соединенных Штатах готовят новый пакет военной помощи для ВСУ, о котором объявят в начале следующей недели.

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Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

В Министерстве обороны США сообщили, что новый пакет военной помощи анонсируется на следующей неделе, но пока не известно, что именно в него войдет.

Отметим, что последний пакет помощи Соединенных Штатов вошли дополнительные средства ПВО, артиллерийские и другие боеприпасы, а также бронетехника и средства противотанковой борьбы на сумму 400 млн долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии ряд политиков призывают правительство поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Кроме того, мы ранее информировали, что политический эксперт Валерий Клочок подчеркнул, что Украина получит от США все обещанное оружие, несмотря на результаты выборов президента Америки, которые состоятся в ноябре 2024 года.

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