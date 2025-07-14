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США готовят пакет оружия на $10 миллиардов: получит ли свой "кусок" Украина
В первой волне новой схемы США будет продано оружие НАТО на $10 миллиардов. В пакете – ракеты, ПВО и артиллерия.
В рамках новой инициативы администрации Трампа США планируют реализовать союзникам по НАТО первую партию вооружений на сумму около 10 миллиардов долларов.
Об этом сообщил источник, знакомый с планами, в комментарии изданию Axios.
По словам собеседника, конечная цель поставок – усиление обороноспособности Украины.
Часть оружия, проданного европейским странам, в том числе средства противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и ракеты, будут переданы украинской армии.
Ранее ТСН.ua писал, что президент США решил поставлять оружие Украине через Европу, а не напрямую.
Как пишут источники в Белом доме, это решение имеет сложную политическую и экономическую логику.