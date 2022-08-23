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США готовят подарок ко Дню Независимости Украины: пакет военной помощи на 3 млрд долларов — СМИ

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США готовят подарок ко Дню Независимости Украины: пакет военной помощи на 3 млрд долларов — СМИ

Фото: Министерство обороны США

США готовят подарок ко Дню Независимости Украины.

Речь идет о пакете военной помощи на 3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает AP со ссылкой на неназванных официальных лиц.

Сообщения о предоставлении Украине военной помощи США планируют объявить 24 августа. Это произойдет в честь Дня Независимости Украины.

Планируется, что деньги пойдут на финансирование контрактов на поставку дронов, вооружений и другого оборудования. Отмечается, что вооружение этого паркета военной помощи не сразу попадет на фронт. Эти средства будут направлены на обучение и оснащение украинских военных, чтобы обеспечить их боеспособность на годы.

Это оружие направлено на укрепление оборонной позиции в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Напомним, Германия планирует в ближайшие недели передать Украине новейшие системы ПВО IRIS-T SLM.

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