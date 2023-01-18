США готовят самый большой пакет военной помощи для Украины: будут ли танки — CNN

Американские чиновники считают, что ВСУ будет сложно эксплуатировать и обслуживать танк Abrams, отличающийся от британских и немецких танков.

В ближайшие дни США объявят об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, но Вашингтон пока не будет передавать танки Abrams.

Об этом сообщает СNN со ссылкой на двух осведомленных американских чиновников.

Пока ни один официальный представитель США не сообщил, что администрация Белого дома передумает и отправит в Украину американские танки.

Хотя американские чиновники публично поддерживают решение союзников передать Украине танки.

Как известно, Великобритания объявила о поставках роты танков Challenger 2 в Украину, а Польша ждет разрешения Берлина экспортировать свои танки Leopard немецкого производства.

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В Пентагоне объясняют, что это решение не связано с опасением эскалации с Россией или рисками попадания американского вооружения в руки российских оккупантов. Беспокойство американцев вызывает то, насколько сложно эксплуатировать и обслуживать танк Abrams и подойдет ли 70-тонный танк украинским силам.

Эксперты также предупредили, что слишком много разных танков лишь ухудшит способность Украины их удерживать, поскольку британский Challenger — это совсем другая система, чем производимый в США Abrams, он отличается от немецких танков Leopard.

Напомним, крупнейший на сегодняшний день пакет военной помощи США был объявлен в начале января. Он составил более 3 миллиардов долларов и включал первую поставку боевых машин пехоты Bradley. Предыдущий самый большой пакет составил 1,85 миллиарда долларов и был объявлен в конце декабря.

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