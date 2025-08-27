- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 28
- Время на прочтение
- 1 мин
США готовят "воздушную поддержку" для Украины: что это значит для безопасности
США подтвердили готовность обеспечить Украине авиационную поддержку и разведывательные ресурсы как часть гарантий безопасности после войны.
Соединенные Штаты сообщили о готовности оказать Украине авиационную поддержку и разведывательные ресурсы как часть гарантий безопасности после завершения войны.
Об этом пишет The Independent.
По данным Financial Times, четыре американских чиновника заявили, что США могут обеспечить контроль над полем боя и интегрироваться в возглавляемую Европой систему противовоздушной обороны для Украины. Это позволит европейским силам быстро реагировать на угрозы и поддерживать безопасность страны.
На прошлой неделе Дональд Трамп на Fox News выразил готовность США оказать помощь Украине, отметив: ”Мы готовы помочь им во всем, особенно вероятно… с воздуха”, однако не уточнил детали.
Это объявление стало на фоне сообщений о продвижении российских войск в восточном промышленном регионе Украины – Днепропетровской области. По словам Виктора Трегубова из Днепровской оперативно-стратегической группы, "это первая столь масштабная атака в регионе".
В то же время он опроверг данные украинского военного аналитика DeepState о захвате россиянами сел Запорожское и Новогеоргиевск.