США готовят "воздушную поддержку" для Украины: что это значит для безопасности

Истребители США / © CNN

Соединенные Штаты сообщили о готовности оказать Украине авиационную поддержку и разведывательные ресурсы как часть гарантий безопасности после завершения войны.

Об этом пишет The Independent.

По данным Financial Times, четыре американских чиновника заявили, что США могут обеспечить контроль над полем боя и интегрироваться в возглавляемую Европой систему противовоздушной обороны для Украины. Это позволит европейским силам быстро реагировать на угрозы и поддерживать безопасность страны.

На прошлой неделе Дональд Трамп на Fox News выразил готовность США оказать помощь Украине, отметив: ”Мы готовы помочь им во всем, особенно вероятно… с воздуха”, однако не уточнил детали.

Это объявление стало на фоне сообщений о продвижении российских войск в восточном промышленном регионе Украины – Днепропетровской области. По словам Виктора Трегубова из Днепровской оперативно-стратегической группы, "это первая столь масштабная атака в регионе".

В то же время он опроверг данные украинского военного аналитика DeepState о захвате россиянами сел Запорожское и Новогеоргиевск.