США готовятся передать Украине Abrams: СМИ узнали детали закупок и сроки поставки танков

Об отправке танков Штаты могут объявить уже сегодня.

США готовы начать процесс передачи в Украину десятков боевых танков Abrams M1. Но процесс может занять месяцы, а, вероятно, даже годы.

Об этом сообщили американские чиновники.

Чиновники, пожелавшие остаться анонимными, сказали, что объявление о предоставлении Украине вышеупомянутых танков может поступить уже в среду, 25 января.

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Еще один источник, знакомый с этим делом, сообщил, что США могут поставить около 30 танков Abrams в ближайшие месяцы.

Два чиновника сказали, что Abrams, вероятно, будут закуплены через фонд, известный как Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), позволяющий администрации президента Джо Байдена получать оружие из промышленности, а не из существующих запасов оружия в США.

Один из чиновников сказал, что, возможно, администрация Байдена могла бы использовать фонд USAI, чтобы купить Abrams у союзников, отремонтировать их, а затем отправить в Украину. В то же время, этот процесс может занять месяцы и даже годы.

Танки Leopard и Abrams Украина

В ходе переговоров в Германии на прошлой неделе союзникам не удалось убедить Берлин предоставить Украине свои боевые танки Leopard.

The Wall Street Journal 24 января сообщила, что президент США Джо Байден готовится отправить "значительное количество" танков Abrams M1 по Украине и Белый дом может объявить о доставке уже 25 января.

По данным Sky News Arabia, Байден может передать Украине десять таких танков. На такой шаг Вашингтон, мол, хочет пойти, чтобы повлиять на Германию.

СNN со ссылкой на трех официальных лиц США сообщило, что сроки фактической поставки танков и количество техники до сих пор неизвестны, но Штаты завершают подготовку плана по отправке Abrams в Украину. Журналисты предполагают, что такое решение может являться частью попытки разрешить дипломатический спор с Германией.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила во вторник, что вопрос поставки танков "будет решен относительно скоро".

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Ранее в Пентагоне объясняли, что воздерживаются от передачи ВСУ танков Abrams якобы из-за сложностей в эксплуатации.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ нужны не несколько десятков танков, ведь в России в разы больше этой техники. 10-50 танков, обещанных разными странами Украины, "не решит проблему" на поле боя, но сыграет другую важную роль — покажет единство мира и будет мотивировать украинских военных на борьбу против агрессора.

Бывший командующий НАТО в Европе Уэсли Кларк, комментируя решение Британии передать Украине тяжелое вооружение, также сказал, что новость об отправке 10 боевых машин радует, однако для противостояния российской агрессии нужно 300-500 танков. Он призвал США и западных партнеров Украины серьезнее отнестись к предоставлению военной помощи Киеву для противостояния агрессии РФ.

Между тем в ISW считают, что предоставление западными государствами основных боевых танков Украине поможет ВСУ нанести поражение российским захватчикам и освободить украинскую территорию от оккупантов.

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