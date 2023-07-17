США хотят подготовить Украину к переговорам с РФ: эксперт объяснил передачу кассетных боеприпасов

Цель Соединенных Штатов – усилить переговорные позиции Украины до начала этих переговоров.

Какие преимущества дают ВСУ кассетные боеприпасы и почему США решили передать их Украине именно сейчас – объяснил координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Об этом Машовец рассказал в интервью изданию "РБК-Украина".

Какая польза от кассетных боеприпасов для ВСУ

Эксперт объяснил, какие преимущества дают кассетные боеприпасы и как украинские военные могут использовать их во время контрнаступления.

"Возможно, западные боеприпасы такого типа могут быть более эффективными, чем применяемые сейчас советского образца. И это, пожалуй, будет иметь значение для нашей армии во время ведения наступательных действий для того, чтобы "выкуривать" пехоту противника с укрепленных позиций, с окопов", — заметил Машовец.

Он добавил, что еще эффективнее кассетные боеприпасы для обороны. Речь идет о том, когда противник наступает, то есть использует свои наземные части и подразделения в более или менее плотных боевых порядках.

"Тогда кассетные боеприпасы наиболее эффективны, они наносят весомое поражение. То есть прежде всего они эффективны против пехоты, которая находится либо за пределами укрытия на открытой местности, либо в укрытиях открытого типа, либо в легкобронированной технике, которая поражается этими боеприпасами", — пояснил координатор "Информационного сопротивления".

Он также считает, что украинские войска будут использовать кассетные боеприпасы для поражения небронированной военной техники врага, например, систем ПВО, пунктов управления ракетных войск и артиллерии. Еще один вариант применения – поражение по российским войскам, занимающим узлы и опорные пункты в системе обороны, на позициях открытого типа.

Почему США решили передать Украине кассетные боеприпасы

Машовец считает, что США решились на передачу Украине кассетных боеприпасов, чтобы подготовить ее к предстоящим переговорам с Россией.

"Я думаю, что Штаты хотят подготовить Украину к переговорному процессу, который, возможно, планируется на осень-зиму", – сказал эксперт.

Он уточнил, что цель – усилить Украину, чтобы она имела лучшие переговорные позиции к тому времени.

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"Одно дело — когда россияне успешно закончат свою стратегическую оборонную операцию, и удержат те территории, которые они сейчас оккупируют, и с этим выйдут на переговоры. И другое дело — когда Украина где-то добьется какого-то успеха и освободит какую-то часть территорий или все", — заметил координатор "Информационного сопротивления".

По его мнению, во многом именно этот вопрос определил направление сегодняшнего украинского наступления. Эксперт объяснил, что с военной точки зрения было не совсем целесообразно наступать именно в южной операционной зоне на эшелонированную и подготовленную оборону врага.

"Было заранее очевидно, что противник там создал долговременную систему обороны. Но с военно-политической, стратегической точки зрения, расторжение "коридора" между Крымом и Донбассом могло стать наиболее быстрым и эффективным способом коренным образом изменить стратегическую, военно-политическую ситуацию в пользу Украины", – добавил Машовец.

Напомним, 13 июля в Пентагоне подтвердили, что Украина уже получила от США кассетные боеприпасы для защиты от российских оккупантов.

Как пояснил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, передача кассетных боеприпасов для ВСУ еще больше демотивирует российскую армию и кардинально изменит ситуацию на поле боя в пользу Украины.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин назвал "преступлением" передачу Украине кассетных боеприпасов и уже традиционно пригрозил "зеркальными действиями".

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