США и Британия работают над защитой энергосистемы Украины от ударов РФ – Бринк

Состоялась важная встреча для обсуждения совместных усилий по защите энергосистемы этой зимой.

Посол США в Украине Бриджит Бринк подчеркнула, что США и Великобритания совместно с Украиной работают над усилением защиты украинской энергосистемы от российских обстрелов.

Об этом она написала в соцсети Х (Twitter).

"Мы работаем круглосуточно и без выходных, чтобы помочь сберечь свет, отопление и электроэнергию на фоне варварских нападений России", — говорится в сообщении.

Бриджит Бринк также опубликовала фото с украинскими чиновниками и сообщила, что состоялась "важная и продуктивная встреча" с вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Курбаковым, главой "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким, руководителем Госагентства восстановления Мустафой Найемом, представителями Минобороны Украины и представителями Великобритании для обсуждения "общих усилий по защите энергосистемы этой зимой".

Напомним, в "Укрэнерго" ответили, выдержит ли энергосистема удары России зимой.

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