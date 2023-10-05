США и ЕС ищут возможность использовать российские активы для восстановления Украины — Блинкен

Речь идет о 300 миллиардах долларов, которые были заморожены после полномасштабного вторжения в Украину.

Соединенные Штаты и Евросоюз сейчас ищут юридические возможности, чтобы использовать замороженные российские активы для помощи Украине, которая страдает от российского нашествия.

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Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает " Голос Америки ".

Он отметил, что речь идет о 300 миллиардах долларов, которые были заморожены после полномасштабного вторжения в Украину. Большая часть этих средств находится в Европе.

"По моему мнению, если ты что-то сломал, то плати. И если россияне сломали, они должны за это заплатить. Один из способов это сделать – как раз через эти активы. Мы должны убедиться, что для этого есть юридическая база. Поскольку большинство этих активов в Европе, европейцы также должны быть убеждены, что для этого существует юридическая основа", — заявил Блинкен.

Напомним, ранее сообщалось, что у Байдена заявили, что отказ от поддержки Украины был бы большой ошибкой.

Кроме того, мы ранее информировали, что США передадут Украине тысячи единиц изъятого иранского вооружения.

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