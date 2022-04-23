США и ЕС рассматривают три варианта санкций в отношении российской нефти: первые подробности

США и ЕС рассматривают три варианта санкций в отношении российской нефти: первые подробности

США и ЕС думают, как уменьшить импорт нефти из России и как ударить по режиму Владимира Путина максимально сильно.

Соединенные Штаты и Европейский Союз обсуждают три возможных варианта введения эмбарго на нефть из России из-за ее агрессии против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников.

Между Вашингтоном и Брюсселем обсуждаются следующие варианты:

введение полного запрета на покупку российской нефти;

разрешение на покупку нефти, но по определенной предельной цене;

создание механизма оплаты, при котором Россия не получает денег до прекращения агрессии в Украине.

Как рассказали Bloomberg источники, переговоры между США и ЕС преследуют цель "задания наиболее болезненного удара Путину". В то же время, Вашингтон опасается, что полное эмбарго приведет к резкому росту цен на нефть и даже увеличит его доходы, а также подорвет экономики членов ЕС.

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Напомним, Европейский Союз сейчас разрабатывает шестой пакет санкций против России и рассматривает различные варианты ограничений против российской нефтяной отрасли, включая запрет на импорт отдельных нефтепродуктов и налогообложение импорта.

Санкции ЕС требуют консенсуса всех 27 стран. Некоторые из них, в частности, Германия и Венгрия, выступают против полного запрета на импорт нефти.