США и Европа начинают срочные действия для защиты Украины

США и Европа начинают предоставлять гарантии безопасности Украине

Официальные лица США и Европы немедленно приступят к работе над предоставлением Украине надежных гарантий безопасности, чтобы подготовить историческую встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Об этом сообщает Bloomberg.

Гарантии будут предусматривать усиление вооруженных сил и возможностей Украины без каких-либо ограничений, в частности, по численности войск, отметили источники, пожелавшие остаться анонимными. Цель – избежать требований России по ограничению оборонного потенциала Киева в рамках будущего соглашения о прекращении войны.

Встреча президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров в Белом доме подтвердила в понедельник решимость Вашингтона помочь Украине обеспечить безопасность. Переговоры также развеяли опасения, что США могут сблизиться с Москвой после предварительных контактов Трампа с Путиным на Аляске.

"В ходе встречи мы обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены разными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами", - сообщил Трамп в своем сообщении на Truth Social.

Во вторник лидеры ЕС получат дистанционное информирование о результатах переговоров в Вашингтоне.

По данным источников, пакет гарантий безопасности будет основываться на работе так называемой “коалиции желающих”, возглавляемой Великобританией и Францией, и со временем может включать многонациональные силы. Формат этих сил пока не определен.

Кроме того, на встрече обсуждалась концепция гарантий, похожих на статью 5 НАТО – принцип взаимной обороны. Итальянский премьер Джорджиа Мэлони предложила схожую формулу, однако лидеры подчеркнули, что конкретные детали должны быть четко прописаны.

По информации источников The Wall Street Journal, государственный секретарь США Марко Рубио возглавит рабочую группу, состоящую из советников по национальной безопасности и представителей НАТО, которая будет разрабатывать проект гарантий безопасности для Украины.

